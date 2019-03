© foto di Federico Gaetano

Alessandro Plizzari è uno dei tanti giovani talenti presenti nella rosa del Milan. Portiere classe 2000, il club rossonero ha scelto di trattenerlo per farlo crescere in casa dopo il prestito alla Ternana. Presente al 24esimo posto nella nostra Top 100, per un parere autorevole sulle sue qualità abbiamo chiesto all'ex Responsabile del settore giovanile rossonero Filippo Galli: "L'esperienza passata alla Ternana, in un campionato difficile, è stata positiva".

Giusto secondo lei trattenerlo al Milan per farlo crescere alle spalle di Donnarumma e Reina?

"Deve fermarsi un attimo e capire quale può essere la scelta migliore, se restare e allenarsi con i big o andare via per trovare spazio. Detto questo non scordiamoci che è un classe 2000 e i portieri tendono sempre a maturare più tardi. Donnarumma e Lafont sono titolari in Serie A, ma in linea di massima sono due eccezioni. Lui di base ha una buona tecnica podalica e dietro a Gigio e Reina sta migliorando ancora, ma mi auguro che in futuro abbia l'intenzione di mettersi in gioco".