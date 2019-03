© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Niccolò Zanellato, centrocampista classe '98 del Milan, sta proseguendo il suo percorso di crescita al Crotone. Per parlare del giocatore, inserito al 41° posto della nostra Top 100, a TMW è intervenuto l'ex Responsabile del Settore Giovanile del Milan, Filippo Galli: "E' il mio giocatore ottimale. Un centrocampista centrale o mezzala che secondo me ha un'intelligenza calcistica fuori dal comune. E' un calciatore che in campo si rende contro prima di quello che succede, è sempre al posto giusto nel momento giusto. A Crotone è cresciuto anche in fase di non possesso, mentre nelle sue corde ha sempre avuto gli inserimenti, la visione e la lettura del gioco. Ora mi sembra stia crescendo anche dal punto di vista atletico, secondo me è perfetto per una squadra che imposta il proprio gioco sul possesso palla".