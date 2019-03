© foto di Federico De Luca

Fabiano, ex difensore di Perugia e Genoa tra le altre, è in questi giorni al Torneo di Viareggio per seguire la 'sua' Atletico Paranaense: "I ricordi più belli - dice a TMW - sono legati al Genoa, salimmo in A nel campionato in cui c'erano anche Juve e Napoli. Avevo Gasperini come tecnico, è fortissimo e intelligente. Sta facendo un gran lavoro all'Atalanta, merita una big. Riesce a dare sempre una gran mentalità alle squadre. I giocatori brasiliani? Paqueta grande scelta di Leonardo e Maldini. Un giocatore importante che sta facendo molto bene in Brasile è Renan Lodi dell'Atletico Paranaense, è seguito dalla Juve, è un terzino sinistro offensivo. E' uno alla Alex Sandro"

