esclusiva Fabio Lopez, tecnico italiano in Vietnam: "Qui non si gioca ma ci alleniamo"

Il Bangladesh, l'Oman, l'Arabia Saudita, l'Indonesia. Prima ancora, la Lituania e la Malesia. Per Fabio Lopez, tecnico romano di 46 anni, allenare è soprattutto conoscere il mondo. Una missione, che comporta sacrifici e presuppone grande curiosità. Adesso è in Vietnam e allena il Thanh Hoa, una squadra che si trova nella regione del Bac Trung Bo. E che ha potuto guidare per sole due partite prima dello stop a causa del COVID-19 perché anche lì, come nel resto del mondo, ci si è dovuti fermare. Il Vietnam confina con la Cina e già a gennaio il coronavirus era emergenza nazionale. "Ma il modo di affrontare l'emergenza è stato esemplare", ha detto ai nostri microfoni.

Con modelli simili a quello cinese.

"Si sono adottate subito misure drastiche. Dove c'era un positivo, chiudevano l'intero distretto e mandavano tutti gli inquilini del palazzo nei campi appositamente costruiti per affrontare la quarantena".

E la distribuzione dei beni di prima necessità?

"Tutto organizzato dal Governo e dai militari, sia nei distretti che nei campi in cui vanno anche i familiari dei positivi al COVID-19. La quarantena dura 16 giorni e con questi metodi hanno contenuto il virus in modo esemplare: meno di 300 casi dall'inizio dell'epidemia".

Osserva l'Italia dall'altra parte del mondo.

"E non capisco perché, alcune misure che qui stanno facendo la differenza, non vengano adottate anche lì. In Vietnam, ad esempio, tutti hanno un'APP e sanno esattamente dove si trovano i focolai".

E' arrivato in Vietnam per la nuova stagione, sospesa dopo due partite.

"Due sconfitte immeritate in un campionato di discreto livello. Ci sono calciatori dotati di buone qualità tecniche, bisogna lavorare su tutto il resto..."

E ci sta lavorando anche adesso.

"Si, perché gli allenamenti vanno avanti. I giocatori hanno gli alloggi nello stadio, vivono lì. Io e il mio assistente ci muoviamo con l'autista, andiamo allo stadio per gli allenamenti e poi torniamo a casa".

Comunicando come?

"Tramite un traduttore, che per la verità traduce una frase su tre (ride, ndr)... Ma comunque ci capiamo".

Che livello di calcio ha trovato?

"Ci sono 5-6 squadre di buon livello se paragonato con gli standard asiatici. Noi siamo un po' indietro ma lavoriamo per raggiungere questi club".

E lei quanto durerà in Vietnam?

"Non lo so, come sempre saranno la possibilità di lavorare e il mio istinto a guidarmi. Posso dire, però, che il Vietnam è uno dei paesi più belli mai visitati". E se lo dice chi ha girato più di mezzo Mondo, c'è da fidarsi...