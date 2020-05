esclusiva Faccini: "Lo scudetto giallorosso dell'83 e il record di palleggi di Liedholm"

L'8 maggio 1983 la Roma pareggiando a Genova contro il Genoa conquistava il suo secondo scudetto della storia. Era la Roma di Liedholm, di Pruzzo, Falcao Ancelotti e Conti. Ne faceva parte anche Alberto Faccini, ora procuratore, che intervenendo al TMW News ha raccontato i segreti di quella Roma: "Fu il coronamento di un processo e di un progetto iniziato dal presidente Viola e dal tecnico Nils Liedholm. Quel gruppo aveva già sfiorato lo scudetto due anni prima e nella stagione precedente era finito al terzo posto mentre quell'anno eravamo convinti di poter centrare il grande traguardo e ci siamo riusciti. Era un bel gruppo con 12-13 titiolari più una serie di giovani come me, Valigi, Righetti, Giovannelli sempre in panchina e pronti anche se il Barone faceva giocare ogni domenica gli stessi (ride, ndr). Liedholm? Ricordo tra le altre cose quando ci riuniva a metà campo per parlarci e ci raccontò che una volta da metà campo fece un tiro e rischiò di fare autogol. 'Ho tirato forte - ci disse - ho colpito la traversa e il pallone è tornato indietro. Se il portiere non stava attento prendeva gol...' Poi ci disse che non era riuscito ad omologare il record di palleggi perchè quel giorno ne aveva fatti così tanti che poi arrivò buio e non potè continuare ma il record dentro di sè era suo...".