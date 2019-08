ESCLUSIVA TMW - Faccini: "Roma, Dzeko il più forte. Ora contratto e fascia"

Dzeko e il suo futuro, tra Roma e Inter. Ne abbiamo parlato a TMW con Alberto Faccini, ex attaccante giallorosso. "Ad oggi il bosniaco è il giocatore più importante della Roma ed è un grande professionista. Adesso la società deve fare uno sforzo per per prolungargli il contratto e consegnargli la fascia di capitano. Sarebbe un modo per farlo sentire ancora più importante. Del resto è anche l'unico leader, oltre che un giocatore di successo, che può rappresentare la Roma al meglio. Fatti questi passi la Roma ha poi la coscienza a posto anche nel caso in cui volesse andar via a tutti i costi".

Le sue sensazioni su questa vicenda?

"Credo che la sua famiglia si torvi bene a Roma. A volte è stato criticato ma accade un po' a tutti i calciatori e in ogni caso non è qualcosa che possa condizionare Dzeko. Oggi deve entrare nel progetto Roma: il club ha messo la metà di agosto come ultimatum per la sua eventuale cessione anche perchè non si può iniziare il campionato senza attaccante. Alle porte c'è anche il derby e occorre guardare anche a questi particolari. Ci sarebbe sempre Higuain ma passa il tempo e non è arrivata nessuna apertura alla Roma da parte sua. I tifoso fanno le loro riflessioni anche perchè in fondo Roma è pur sempre una delle migliori piazze calcistiche. Per Icardi è dura perchè vuol giocare in Champions e lo vedo più indirizzato verso la Juventus".