ESCLUSIVA TMW - Faccini: "Roma, Faggiano sa costruire ed è il futuro"

Sono giorni in cui la Roma studia anche il suo futuro. A giugno Monchi potrebbe salutare i giallorossi per tornare a lavorare con Emery, all'Arsenal. E il club di Pallotta valuta gli eventuali sostituti. "In effetti - dice a Tuttomercatoweb.com Alberto Faccini, ex attaccante romanista - si parla da tanto di questa possibilità di un addio del ds spagnolo. Stando così le cose, si interromperebbe il progetto che era stato fin qui pensato. Finora la coppia Di Francesco-Monchi era stata difesa dallo stesso ds, se però Monchi se ne andrà spunteranno tanti dubbi e tante ipotesi anche sul futuro del tecnico. Dispiace che questi discorsi vengano fuori in un momento così importante della stagione, peraltro in una settimana che porta al derby e senza dimenticare che c'è in ballo anche la Champions. Per quanto riguarda la valutazione del lavoro di Monchi - prosegue Faccini - parlano i numeri e dicono che ci sono stati trasferimenti in cui la scelta non è stata fortunata. I nomi sono quelli di Pastore, Coric, Bianda. Scelte che sono bilanciate da Karsdorp che inizia a dimostrare il suo valore e dall'intuizione Zaniolo, anche se la capacità di lanciarlo e valorizzarlo è stata di Di Francesco. E' risultato un lavoro, quello del ds, che direi è stato sotto la sufficienza però avrei gradito che Monchi restasse per completare la sua idea e il progetto sui giovani importanti. In questo momento la Juve è imprendibile, l'Inter ha grandi potenzialità, il Milan sta tornando, il Napoli è una squadra collaudata che con Ancelotti si riproporrà ancora alla grande. Per la Roma dunque diventa fondamentale arrivare al quarto posto ed era giusto dare continuità al progetto Monchi-Di Francesco".

Come eventuale sostituto il nome caldo è Ausilio...

"Ha fatto la storia recente dell'Inter. E' un ottimo ds, capace di lavorare senza apparire e abile nel prendere grandi giocatori. Certo, è una grande responsabilità arrivare adesso".

Delle alternative che pensa? Si parla tra gli altri di una promozione di Massara e anche della candidatura di Faggiano...

"Bisogna guardare alle diverse specificità dei singoli ds. Massara sa tutto della Roma e dell'ambiente, Faggiano ha grandi capacità".

Il suo preferito?

"Per la specificità del suo lavoro dico Faggiano. Anche per come sa costruire. Credo che lui sia il futuro. Ha fatto tanta gavetta e ha saputo portare il Parma in A. E sa trovare gli elementi giusti per la crescita della squadra".