Un'analisi approfondita sulla Roma con Alberto Faccini, agente ed ex attaccante giallorosso: "Per la Roma nel derby un punto è buono, ha incontrato una Lazio già ben sistemata", dice a TMW. "La Roma a tratti ha giocato anche con spavalderia ma può e deve migliorare. Il centrocampo a volte veniva saltato ma ho visto anche delle belle ripartenze. Kalinic? Buon giocatore che dovrà fare la riserva. Dzeko è il più forte centravanti che c'è in Italia. Mkhitaryan? Non saprei, viene dall'Arsenal ma ha già un'età. Non so quale ruolo gli verrà affidato. In una Roma che vuol lanciare i suoi giovani forti non so quanto spazio avrà"

