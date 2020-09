esclusiva Faccini: "Roma, momento caldo. Se arriva Allegri servono i giocatori da lui richiesti"

Alla Roma si è aperto anche il caso Fonseca. Il tecnico giallorosso pare non godere della fiducia della squadra e anche Friedkin non sembra così convinto. Il campionato però è appena iniziato anche se al tempo stesso ormai da giorni si parla della possibilità che sulla panchina giallorossa possa arrivare Allegri. "Qualunque grande squadra, se è in difficoltà, penserebbe al tecnico in questo momento più importante in circolazione che è Allegri, seguito anche dal PSG e dal Barca", osserva a TMW Alberto Faccini, agente ed ex attaccante romanista. "Però, ripeto, se attraversa un momento difficile. Adesso il campionato è appena iniziato e il ko a tavolino con il Verona non può essere colpa di Fonseca. La situazione comunque a Roma in effetti è calda: il "problema" allenatore peraltro va analizzato sotto più aspetti nel senso che manca poco più di una settimana alla chiusura del mercato e se dovesse essere ingaggiato un nuovo tecnico servirebbero i giocatori da lui richiesti per il suo gioco. Senza contare che ad oggi la Roma ha una lista infinita di giocatori in uscita. La proprietà dunque si trova davanti alla necessità di fare scelte molto importanti".

Potrà essere decisiva la sfida con la Juve?

"Quel che posso dire è che la proprietà deve avere le idee già chiare su cosa fare, naturalmente con il sostegno di una dirigenza che sappia illustrare tutte le varie possibilità e le conseguenze delle eventuali scelte. Tanto per tornare su Allegri, se dovesse arrivare verrebbe per un progetto pluriennale dettando delle condizioni per il futuro".

Ma la sfida con la Juve può esser decisiva?

"Il tifoso romanista è passionale e se dovesse arrivare una vittoria potrebbe rimettere a posto molte cose. In caso di ko il popolo romanista chiederebbe rapidamente di conto di tanti altri aspetti anche legati al mercato".

Da dirigente come si comporterebbe in questo momento?

"Vedendola dall'esterno dico che era necessario evitare di trovarsi in questa situazione. Serviva forse più lungimiranza e tempestività nelle scelte, prima che partisse la stagione".