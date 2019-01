ESCLUSIVA TMW - Faccini: "Roma, non è stata rispettata la maglia"

Alberto Faccini, agente ed ex attaccante giallorosso, ha parlato a TMW dell'umiliazione subìta dalla Roma contro la Fiorentina: "E' stata mortificante, le responsabilità sono dei giocatori. Un allenatore dà l'opportuntità in una gara importante anche a giocatori un po' meno utilizzati e devono sfruttarla. Non si può subìre questa umiliazione contro una grande Fiorentina. Tanti nella Roma non sono scesi in campo. Di Francesco? Dall'inizio dell'anno ci sono tante voci su un cambio ma magari gli porta fortuna perchè finora è sempre riuscito a sovvertire questi pronostici. L'indice però va messo su tanti giocatori scesi in campo ieri sera. Certo, tanti calciatori su cui si puntava in estate purtroppo non sono stati all'altezza. Ora c'è bisogno del carisma di un leader come De Rossi. Sono convinto che ci sarà una reazione ma i giocatori devono dimostrare in campo l'attaccamento alla maglia di cui parlano. Ieri non è stata rispettata la maglia nè i tifosi, la società, il tecnico e la proprietà che paga gli stipendi.

