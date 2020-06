esclusiva Faccini: "Roma, Petrachi ha fatto buon mercato, paga il suo carattere"

vedi letture

I rapporti erano ormai rotti ma ha destato comunque scalpore l'ufficializzazione della sospensione di Petrachi da ds della Roma. Ne abbiamo parlato con Alberto Faccini, ex calciatore giallorosso, ora agente e profondo conoscitore della realtà romana. "Dal punto di vista del lavoro - spiega a Tuttomercatoweb.com - credo che abbia operato bene, in linea con le direttive del club. Non credo che abbia sbagliato acquisti, chi è arrivato ha dato un buon contributo. L'unico su si può discutere è Kalinic. E' stato sfortunato con Zappacosta che si è fatto male subito e poi c'è stato il mancato scambio Politano-Spinazzola ma credo che Petrachi in questo caso c'entri poco".

Si è discusso molto sul suo atteggiamento e modo di porsi...

"E' evidente che ha una sua linea ben precisa che porta avanti e che tutti dovrebbero conoscere. Ha il suo carattere ma quel che ha fatto è stato certamente nell'interesse della Roma. Peraltro pur di approdare in giallorosso ha discusso a lungo con Cairo che non voleva farlo partire. Ora paga forse il suo atteggiamento".

Per il futuro potrebbe essere De Sanctis l'uomo giusto per il ruolo di ds?

"Ha fatto la sua gavetta, conosce l'ambiente, è uno attaccato al lavoro. Se gli affideranno questo ruolo sarà perchè lo reputano all'altezza e avrà modo di dimostrare il suo valore. Potrebbe essere la scelta migliore".