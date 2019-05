ESCLUSIVA TMW - Faccini: "Roma, serve un profilo come Conte. Mou o Wenger"

© foto di Lorenzo Marucci

Dopo il no di Conte, la Roma studia a chi affidare la panchina della prossima stagione. Anche perché proprio oggi Claudio Ranieri ha comunicato che il suo 'mandato' terminerà a fine campionato. "Se l'obiettivo era davvero Conte, il club deve continuare a cercare un profilo così importante", dice a Tuttomercatoweb.com Alberto Faccini, ex attaccante giallorosso. "La dirigenza si è esposta nei confronti del tifoso e credo quindi che la Roma lavori per un tecnico simile all'ex ct".

In particolare quali allenatori dovrebbe cercare la società?

"Mi riferisco ad allenatori vincenti, ovvero Mourinho e Wenger, due che hanno vinto. Certo, poi ci sarebbe il discorso legato al progetto: avrebbe senso prendere Mourinho con l'Europa League? E l'Europa League può comportare un ridimensionamento della rosa? In mezzo a questi nomi comunque non va dimenticato Gasperini, il più gettonato in Italia dopo Allegri".

Dovesse invece arrivare Giampaolo come lo accoglierebbe la piazza?

"Ottimo tecnico che ha portato idee e gioco. E ha fatto emergere vari calciatori. Però i tifosi adesso, dopo il no di Conte, lo vedrebbero come un allenatore non di primissima fascia"

E Ranieri?

"Ad oggi probabilmente i tifosi lo sceglierebbero ancora non potendo arrivare a Conte. Sarebbe una scelta sentimentale"