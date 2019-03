ESCLUSIVA TMW - Faccini: "Sousa in tribuna? Mancanza di rispetto verso DiFra"

"Tutti preparano il funerale alla Roma ma io sono ottimista". Alberto Faccini, ex attaccante giallorosso è fiducioso sulla qualificazione della squadra di Di Francesco ai quarti di Champions. "Credo che la Roma farà una grande gara - dice a Tuttomercatoweb.com - l'allenatore merita rispetto e credo che ci sarà una bella reazione. Ogni volta che Di Francesco è in bilico la squadra sa rialzarsi. Certo, è la gara verità, ma ripeto: i giallorossi porteranno a casa un risultato positivo".

Le voci e i risultati di questo periodo condizioneranno la squadra?

"Chi ha fatto calcio sa che queste sono anche motivazioni per una reazione e per scendere in campo con la necessaria cattiveria".

Sousa e Panucci eventualmente sarebbero nomi giusti per prendere il posto di Di Francesco?

"Si fanno tante ipotesi, ho letto anche il nome di Ranieri. Ma se è vero che le ultime prestazioni sono state negative, va detto che comunque la Roma è sempre a tre punti dall'Inter. Cambiare allenatore a marzo sarebbe una soluzione senza significato. Non si costruisce nulla. Sarebbe un modo per traghettare e basta".

A proposito di Sousa: che pensa del fatto che sarà in tribuna stasera?

"E' una mancanza di rispetto verso Di Francesco. Se lui fosse traballante e un allenatore possibile suo sostituto andasse a vedere la gara? Non so quanto possa piacere ai tifosi della Roma una cosa del genere".

Per chiudere su chi punta stasera?

"Sulla voglia di reazione di Dzeko e sul carisma di De Rossi"