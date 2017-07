ESCLUSIVA TMW - Facco: "Lazio, Leiva innesto giusto. Su Keita sbagliano tutti"

La Lazio accoglie Lucas Leiva e resta in attesa di sbrogliare il caso Keita. Ne abbiamo parlato con Mario Facco, grande ex biancoceleste. "Leiva non lo conosco approfonditamente - dice a Tuttomercatoweb.com - ma sono convinto che possa dare esperienza e qualità in mezzo al campo. Non è un regista, dunque non è l'alter ego di Biglia ma si può giocare anche in modo diverso. I giocatori in quel reparto non mancano e credo che la Lazio farà anche altri innesti. Sono curioso di vedere come Inzaghi farà giocare la squadra".

Su Keita invece che idea si è fatto? Il caso continua ad essere aperto...

"Francamente lo sto dando per perso. Dopo tutto questo tira e molla non so come si possa risolvere il caso. Credo che abbiano sbagliato tutti: l'agente, Keita e anche Tare. Vedremo, di sicuro è un calciatore importante tecnicamente ed economicamente".

Su De Vrij invece come la pensa?

"Credo che lui voglia rinnovare ma il problema è la clausola che vuol mettere Lotito. A me piacerebbe molto se restasse: se firmasse per un altro anno potrebbe essere un bene per lui e per la lazio per dimostrare di poter fare un grande campionato con continuità".