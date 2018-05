ESCLUSIVA TMW - Facco: "Milinkovic deve restare. Caso De Vrij? Una schifezza"

La Lazio è concentratissima sul finale di campionato che la vede impegnata per raggiungere il quarto posto che vorrebbe dire Champions. Poi dovrà fronteggiare un mercato che può prevedere anche delle partenze pesanti. Su tutti, quella di Milinkovic-Savic. E Mario Facco, storico difensore biancoceleste, si esprime in modo abbastanza deciso sulla questione: "Da tifoso spero che rimanga. La Lazio - spiega a Tuttomercatoweb.com - è povera di grandi giocatori e lui è il migliore. E' nel mirino di tanti club ma la Lazio si deve rinforzare. Non so però se gli acquisti arriveranno con i soldi delle cessioni di qualche giocatore. Ripeto, a mio parere va trattenuto a tutti i costi, poi vedremo se Lotito cederà alle pressioni dei molti club che lo vogliono".

Domenica sera invece che sensazioni ha sulla partita?

"Si affrontano due squadre che hanno fatto bene in alcuni periodi. La Lazio in varie partite ha giocato davvero in modo convincente come non era mai accaduto negli anni scorsi, l'Inter ha perso gare incredibili contro squadre inferiori e ora si gioca tutto fuori casa".

De Vrij lo farebbe giocare domenica sera?

"Per me è stata fatta una grossa schifezza... Non so se di mezzo ci sia l'Inter o la Lazio. Però per un tifoso che per tutta la stagione segue la sua squadra, vedersi privato di un elemento così importante in un momento così delicato non è certo il massimo. Si può vendere ma si può anche aspettare il momento giusto per annunciare la cessione".