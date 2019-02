ESCLUSIVA TMW - Fanna: "Icardi-Dybala? Scambio da fare, utile per tutti"

Allegri, il suo futuro e l'eventuale scambio Icardi-Dybala. Se ne parla a Tuttomercatoweb.com con Pietro Fanna, ala destra dalla grandi doti tecniche che ha vestito le maglie di Juve, Inter e Verona. Si parte subito da Allegri e dal giudizio sulla stagione dei bianconeri: "Finora è positiva, Allegri ha dimostrato ampiamente in questi anni tutto il suo valore. Per adesso la sfortuna della Juve è stata quella di trovare un Atletico Madrid che è molto aggressivo, in un momento in cui la stessa squadra bianconera non sta bene fisicamente. Ma c'è ancora la possibilità di ribaltare il risultato. E non credo che si possa mettere in discussione Allegri".

E' comunque una Juve a fine ciclo?

"Non credo. E' chiaro che ci saranno dei cambiamenti perché ogni cosa ha un inizio e una fine. Ripeto, c'è ancora la possibilità di andare avanti in Champions. Fine ciclo mi sembra eccessivo".

Se le strade di Allegri e la Juve dovessero separarsi, Zidane potrebbe essere il nome giusto per la sua successione?

"E' un allenatore che ha personalità e conosce il calcio. La Juve comunque eventualmente saprà trovare il nome adatto: magari poi Allegri va avanti in Champions e non se ne parla più. Non mettiamo il carro davanti ai buoi".

Icardi-Dybala invece è uno scambio che farebbe?

"Sì, lo farei. Icardi ormai ha fatto il suo tempo all'Inter e ha bisogno di cambiare aria. Farebbe bene a tutti e due, peraltro scambi di questo genere ci sono stati in passato tra i due club, penso ad esempio ad Anastasi-Boninsegna. Icardi e Dybala con questo trasferimento riprenderebbero un po' di stimoli".

Icardi si inserirebbe bene nella Juve?

"Deve cambiare qualche comportamento. Fa gol però non mi sembra un leader. I leader sono un'altra cosa".