ESCLUSIVA TMW - Fanna: "Inter, buttati via troppi punti. La Juve ha 15 titolari"

Cinque Scudetti con la Juventus, uno col Verona e uno con l'Inter. Pietro Fanna ha la vittoria scritta nel proprio DNA. È proprio lo storico ex centrocampista di Serie A che TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva per commentare il titolo ormai a un passo dei bianconeri, la corsa Champions dei nerazzurri e la retrocessione dei gialloblù.

Fanna, partiamo dal Verona. Cos'è successo quest'anno?

"Mi dispiace per questa retrocessione, le cose non sono andate come si poteva sperare. Il Verona adesso deve farsi un bagno di umiltà e ricominciare da capo".

Con l'obiettivo di tornare subito in Serie A?

"Secondo me sarà fondamentale la programmazione. Il Verona non deve avere fretta, sarà importante costruire un qualcosa di nuovo e ben strutturato che possa durare negli anni".

Proprio in tal senso, non farebbe comodo riportare a Verona qualche grande ex del passato?

"Purtroppo gli ex nel tempo sono stati dimenticati. Non parlo soltanto di adesso, ma è dagli '80-'90 che non si guarda più al passato e si pensa solo al futuro. È stato buttato via un capitale umano di grande spessore. Le radici sono importantissime, per fortuna ultimamente alcuni club italiani lo hanno capito. Penso, per esempio, a Milan e Fiorentina".

Restiamo a Milano, sponda nerazzurra. La Champions è possibile secondo lei?

"L'Inter se la giocherà fino alla fine con la Lazio. Non è facile, anche perché i nerazzurri due mesi fa hanno buttato via tanti punti preziosi. Servirà la giusta cattiveria e, in chiave futura, qualcuno che possa sostituire Icardi. Non può segnare solo lui".

Chiosa sullo Scudetto, con la Juventus già pronta a festeggiare.

"L'avevo già detto in inverno: la Juventus è più attrezzata del Napoli per vincere. E menomale che quest'anno gli azzurri hanno reso il campionato entusiasmante fino alla fine. Ma la differenza tra le due squadre è sostanzialmente questa: la Juve ha 15 titolari, il Napoli 11".