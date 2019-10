Si avvicina il derby d'Italia. Inter-Juve riveste una grande importanza: si affronteranno le due squadre in questo momento tra le più in forma e ora le più serie candidate allo scudetto. E allora per inquadrare questa sfida abbiamo sentito il parere di un doppio ex come Pietro Fanna che in carriera ha vinto il tricolore sia con i bianconeri che con i nerazzurri. "Sarà una grande sfida - dice a TMW - la squadra di Conte si è rigenerata. Non è più quella degli anni scorsi. E' una partita che arriva all'inizio dell'anno ma che conta parecchio".

Si aspettava un'Inter di questo genere?

"Il cambiamento era lecito attenderselo ma così veloce è stato in effetti molto particolare. E' stata una bella sorpresa".

Sensi e Barella si sono presi il centrocampo...

"Fa piacere, sono due giocatori italiani ed è la dimostrazione che se si dà fiducia ai giovani rischiando qualcosa poi si ottengono anche dei risultati. La qualità in giro c'è e ora questi due giocatori si sono confermati anche a livello internazionale visto quel che hanno saputo fare contro il Barcellona in Champions".

Tornando al derby d'Italia, se domenica l'Inter vince... ?

"Se vince si candida ancora di più allo scudetto. Ha fatto un mercato importante, con acquisti mirati e il tecnico ha portato una bella mentalità. Per lo scudetto credo che comunque ci sia sempre in corsa anche il Napoli"

E la Juve?

"Ancora non ha espresso quel che vuole l'allenatore. Ha tanti giocatori a disposizione e credo che in qualche modo potrà arrivare dove vuole come ha sempre fatto negli ultimi anni"