ESCLUSIVA TMW - Fanna: "Lukaku-Lautaro perfetti. Hellas bella sorpresa"

Lukaku e Lautaro si sono guadagnati a suon di gol sempre più elogi. E' una coppia che fa sognare i tifosi dell'Inter. "Sono due giocatori nati per segnare", dice a TMW Pietro Fanna, grande ex nerazzurro. "Si trovano bene e poi non dimentichiamoci che conta molto anche la mentalità che il tecnico ha dato alla squadra. Ci sono state tante coppie importanti in passato, da Rummenigge-Altobelli a Graziani-Pulici ma loro due sono perfetti insieme, per come si muovono e come sanno scambiarsi. E poi ripeto, c'è la squadra che sa fare un lavoro straordinario".

E di Lukaku che idea si è fatto? In tanti all'inizio sottolineavano le sue qualità tecniche non eccelse...

"Ha le sue caratteristiche, magari non è sempre coordinato bene ma è forte fisicamente e io che ho fatto il centrocampista so quanto sia importante avere là davanti un giocatore come lui che tiene palla e sa quando puntare la porta. Può piacere o meno, ma ha potenza. Non avrà grandissima classe ma è efficace e prolifico".

Parlando del suo Verona che impressione le ha fatto? E' sembrata una squadra subito battagliera...

"E' una piacevole sorpresa. Ci sono giocatori nuovi interessanti e l'ambiente è tornato ad entusiasmarsi. Finalmente c'è voglia di vedere questo Verona".

Amrabat il prossimo anno a suo parere sarà in una big?

"Difficile dirlo, parliamo di giovani che devono crescere. L'importante è che ci questa voglia da parte loro. Il Verona ha lanciato tanti giovani e poi è giusto che chi ha determinate prospettive possa andare a giocare anche altrove. C'è da aggiungere che sono tanti i giocatori che non hanno notorietà e che poi attraverso l'impegno e il lavoro settimanale possono emergere. E' importante che la società sia riuscita a prendere giocatori di questo genere e che li abbia migliorati".