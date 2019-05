ESCLUSIVA TMW - Fascetti: "Conte? Inter ha poca qualità, c'è tanto da cambiare"

Quello tra Antonio Conte e l'Inter è un matrimonio possibile, anche se ancora dovranno essere superati alcuni ostacoli. "E' un'operazione che costa molto considerato che ci sarebbe anche da mandar via Spalletti", dice a Tuttomercatowerb.com Eugenio Fascetti, il tecnico che nel Lecce fece esordire in A proprio Conte. "Ho qualche dubbio perchè Conte è l'allenatore giusto per ripartire da zero. All'Inter troverebbe un ambiente difficile e credo che la squadra abbia poca qualità. E' una formazione robusta, forte ma prevedibile. Ci sarebbero tanti giocatori da cambiare: 25 punti dalla Juve sono tanti e occorre intervenire sul mercato. Conte da solo non basta".

Allegri invece se lo immagina ancora sulla panchina della Juve?

"In Italia siamo particolari. Credo che Allegri non possa ripartire con tanti tifosi contro di lui. Dicono che gioca male ma poi se vai a vedere i risultati ha vinto tantissimo. Fossi in lui ci penserei parecchie volte prima di restare. Partirebbe con l'handicap. Rivincere lo scudetto non farebbe nè caldo nè freddo. Facciamola finita con queste critiche: Allegri ha fatto due finali di Champions e in più ha subìto un furto a Madrid, non dimentichiamocelo. Cosa volete da un allenatore? Al posto suo direi: "Io vado in ferie, prendetene un altro". A proposito del bel gioco. si parla tanto dell'Ajax che poi ha perso col Tottenham. Forse qualche palla in tribuna non era meglio? I puristi però non lo accettano..."

La panchina della Roma? Come andrà a finire?

"Bisogna vedere che intenzioni hanno, Roma è una polveriera. Gasperini? All'Inter lo mandarono via dopo pochissime giornate e anche a Bergamo era partito male. Ha bisogno di lavorare con tranquillità. Mi piacerebbe vederlo in una grande, la chance se la merita. Certo, a Roma se accendi la radio a mezzanotte si parla di calcio e non so se Gasperini ha i nervi per tenere questa pressione. Va aiutato in ogni caso perchè non tutti i giocatori sono abituati ai suoi allenamenti che sicuramente vengono svolti tutti a intensità cento".