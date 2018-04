ESCLUSIVA TMW - Fascetti: "Contropiede? All'estero lo fanno, per noi e' peccato"

"Bisogna rimettere la gente al muro. Non per fucilarli ovviamente". Scherza anche un po' amaramente Eugenio Fascetti quando parla di cio' che serve al calcio italiano per riemergere. Il discorso e' ovviamente legato alla tecnica, giocando al muro si perfezionano il tocco di palla e lo stop. "Se bisogna tornare al nostro calcio all'italiana? Vedo che tanti gol arrivano da azioni di contropiede perche' quando le squadre sono chiuse e' difficile segnare. E dietro hanno tutti il libero, non me la raccontano giusta. L'importante a mio parere e' cercare di andare al gol il prima possibile, con passaggi dritti in verticale a velocita' massima per trovare gli spazi giusti. Il gol di Pique' in contropiede e' la dimostrazione che chi e' in prima linea puo' e deve partire verso la porta. Tante squadre anche all'estero sfruttano il contropiede e noi diciamo invece che e' un peccato... Nel caso di Pique' quella partenza era organizzata e studiata. E chi lo marcava poi? Nessuno. Aggiungo che la differenza di palleggio tra Juve e Real e tra Barcellona e Roma e' stata evidente. E anche l'abilita' nel controllo di palla. Sotto l'aspetto tecnico serve tornare all'insegnamento della tecnica individuale e non di gruppo come dice Sacchi. Il passaggio e' l'elemento principale del gioco del calcio".

Tornando ai confronti delle italiane in Champions che idea si e' fatto?

"Il Real e' piu' forte della Juve pero' i bianconeri si sono fatti male da soli. Non si possono prendere il primo e il secondo gol cosi'... Ieri sera invece a Barcellona si e' avuta la riprova che gli spagnoli sono politicamente forti e protetti. Non si possono non dare quei due rigori. Da parte della Roma ci sono stati anche episodi sfortunati, vedi i due autogol".