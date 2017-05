ESCLUSIVA TMW - Fascetti: "Della Valle? Non so se sia una scusa per sganciarsi"

© foto di Federico Gaetano

Anche Eugenio Fascetti, tecnico che per breve tempo ha guidato pure la Fiorentina, interviene sulla questione Andrea Della Valle (il presidente viola ha deciso di fare un passo indietro viste le contestazioni ricevute negli ultimi tempi dalla tifoseria): "Non so se sia una scusa per sganciarsi - dice a Tuttomercatoweb.com - lo vedremo... Certo, la situazione non è bella. Il muro contro muro credo che non convenga a nessuno".

Ma come si riparte adesso?

"Credo che di spendere tanti soldi non ci sia una gran voglia. Per quello voglio vedere se è una scusa per tirare i remi in barca. Resto in attesa di capire".

In tutta questa situazione diventa difficile pensare ad una permanenza di Bernardeschi?

"Direì proprio di sì, è dura".