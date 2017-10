ESCLUSIVA TMW - Fascetti: "Dopo il Napoli la Lazio gioca meglio di tutti"

La Lazio va. "Lasciamola andare, mi fa molto piacere", dice Eugenio Fascetti ex tecnico biancoceleste ancora legatissimo all'ambiente capitolino. La formazione di Inzaghi ha vinto anche ieri, in Europa League, contro il Nizza, dimostrando di essere in una condizione di forma invidiabile. "Vi dico subito che per me dopo il Napoli, è la Lazio quella che gioca meglio di tutte. E' una squadra scorbutica - spiega a Tuttomercatoweb.com - ti pressa, ti toglie il respiro e ha giocatori veri come Milinkovic- Savic. Se poi Felipe Anderson rientra e fa subito bene, allora diventerà davvero una mina vagante. Non so fino a quando potrà essere così brillante, di sicuro è una Lazio che corre e corre bene".

Tanti meriti a Inzaghi...

"E' bravo, cambia bene e si difende con ordine. A proposito delle difese, leggo che non ci sono più i difensori di una volta. Ah e ve ne siete accorti ora? Si marca a zona ma anche in questo caso è necessario controllare chi è nella tua zona. E in area di rigore occorre marcare... mordendo l'orecchio all'avversario".

Tornando alla Lazio c'è anche un ottimo Immobile...

"E' forte e poi è bravo anche perché parte sempre con la faccia rivolta alla porta, mai con le spalle. Volevo però aggiungere una cosa cambiando argomento".

Prego.

"Ho letto in questi giorni un bel pezzo sulla Gazzetta a proposito della morte di Perani. Nell'articolo si sottolineava che i rossoblù hanno avuto due grandi ali, Biavati e, appunto, Perani. Molto probabilmente però ci si è dimenticati di Cervellati. Lui era un altro gran giocatore e autentico simbolo del Bologna..."