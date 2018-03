ESCLUSIVA TMW - Fascetti: "Il Napoli vuol fare come gli Harlem Globetrotters?"

Una chiacchierata a tutto tondo con Eugenio Fascetti. Su Conte che lui lanciò da calciatore ma anche sul Napoli e su Sarri. Come sempre da ascoltare con attenzione. Si parte da Conte e dall'eliminazione del Chelsea dalla Champions: "La stagione è nata male e non finisce bene - spiega a Tuttomercatoweb.com - però ieri sera la partita l'ha vinta Messi. Chi ha quei giocatori vince, c'è poco da fare. Sento dire che la Juventus gioca male ma cosa vuol dire? I gol di ieri sono da cineteca. Ragazzi, il calcio non è uno solo. La nouvelle vague del calcio la deve finire di dire che gioca male. La Roma l'altra sera ha vinto grazie ad un unico passaggio verticale. All'andata tanto possesso palla ma poi non ha vinto. Basta con queste guerre di religione..."

Tornando a Conte, in Champions le cose non sono mai andate bene....

"E' vero, quest'anno forse non aveva la squadra più forte. In Champions anche alla Juve non aveva fatto granchè ma resta bravo, molto bravo".

Al PSG può essere l'uomo giusto?

"Potrebbe dare una scossa. E' da una vita che al PSG cercano di vincere qualcosa fuori dai confini francesi. Conte ha un carattere forte e lo vedo bene".

Passando al campionato la Juve ha vinto lo scudetto?

"Ci siamo vicini. Il Napoli è uscito dalla Champions, è uscito dalla Coppa Italia e si è autoeliminato dall'Europa League. E poi sento Sarri che dice che lo scudetto non per loro. Ma allora loro partecipano? Sono dichiarazioni che possono destabilizzare e disorientare i giocatori. Mi chiedo: ma il Napoli vuol fare come gli Harlem Globetrotters che vanno in giro solo a dare spettacolo? Ad un certo punto bisogna anche pensare a vincere..."

Sarri come lo sta vedendo?

"Io ne ho dette tante ma quella frase verso quella giornalista non mi è piaciuta. E non mi è piaciuto chi si è messo a ridere. Probabilmente è in tensione ma per fare l'allenatore a certi livelli a volte occorre stare zitti e accettare certe critiche. E poi magari ti prendi le rivincite".