vedi letture

esclusiva Fascetti: "Lazio, che bella squadra. Altro che terzo incomodo"

La Figc ha chiesto ufficialmente al governo di poter far disputare a porte chiuse le prossime partite nelle zone interessate dal coronavirus. "Non posso dire se è giusto o sbagliato, ci sono persone che si stanno preoccupando di questo e dovranno prendere una decisione senza paura. Mi attengo a ciò che faranno. E' una cosa imprevista e stanno studiando il sistema migliore. Non è facile essere al posto di chi decide", dice a TMW Eugenio Fascetti con cui la chiacchierata si incentra poi sul calcio giocato.

La Lazio continua col suo ritmo a tutto gas...

"Non è il terzo incomodo. Non gioca le coppe, arriva alla partita con una settimana di lavoro. E' pericolosa, forse ha un'annata favorevole. A centrocampo sono fortissimi, gli esterni sono bravi e i tre attaccanti sono molto buoni".

La Roma invece è tornata?

"Aspetterei. Ieri ha trovato il gol subito. Se arrivasse quarta sarebbe un bel risultato".

Deluso dal Milan?

"E' strano, cala alla fine delle partite. Il rigore comunque, non c'era. Non è la prima volta che la squadra cala nell'ultima mezz'ora. Il motivo è difficile da capire, bisognerebbe vedere come hanno lavorato fin dall'inizio. Alla fine poteva anche perdere..."

E la Fiorentina invece?

"E' altalenante. Sabato sera ha avuto una bella reazione ma fino a quel punto non mi era piaciuta. Credo che sia importante arrivare a 40 punti. Il centrocampo comunque è un bel reparto, in avanti Vlahovic sta migliorando, Chiesa idem. Cutrone fa la guerra con tutti. E duncan è un bel pezzo. La squadra crescerà con gli anni, è da futuro ma ripeto: prima si salva meglio è".