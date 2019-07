ESCLUSIVA TMW - Fascetti: "Lukaku non mi entusiasma. Juve, Sarri ne ha troppi"

L'Inter, la Juve il Napoli e non solo. Chiacchierata a TMW con Eugenio Fascetti a meno di un mese dall'inizio del campionato. "Per l'Inter ora c'è la ricerca dell'attaccante ma ci sono anche una serie di giocatori ancora da cedere, come Icardi e Perisic. Per ora da parte dei nerazzurri si è vista una buona difesa, molto pressing, ripartenze e contropiede. Non mi venite a dire che l'inter gioca in attacco..."

Lukaku o Cavani? Chi preferisce?

"Se a posto Cavani è un gran giocatore, un bel lottatore. Quando ha fatto Lukaku il titolare fisso? Non mi entusiasma. Dzeko è un buon giocatore, una sicurezza. Nella difesa a tre dell'Inter c'è da capire chi possa far partire l'azione perchè hanno piedi discutibili. Ci penserà probabilmente Sensi. Anche a centrocampo l'inter è migliorata con lo stesso Sensi e con Barella: è più veloce e più imprevedibile. Quanto a Perisic ormai non c'è feeling con Conte. Non so perchè però queste cose si dicono ai media, per me vanno risolte in famiglia".

La Juve continuerà a vincere?

"Ha troppi giocatori per ora. Anche se pare ancora imprendibile. Sarri è abituato con 13-14 giocatori e ora ha due squadre. Qualcuno dovrà andar via. Ma mi chiedo anche: giocando con la difesa alta la Juve lascerà parecchi spazi alle spalle. Ecco, la Juve ha un Koulibaly, un giocatore veloce come lui? Non mi sembra, non credo lo sia neanche De Ligt. Vedremo, potrebbe essere un limite"

E il Napoli?

"Ha fatto una preparazione vecchio stampo. Ancelotti ha esperienza e farà bene. In difesa i due centrali sono tanta roba, in avanti i due piccoletti li conosciamo e poi c'è Milik. Qualcosa succederà. Icardi? Sarebbe l'ideale ma quello vero però. Quanto ai nerazzurri e lo stesso Icardi la situazione non è stata gestita bene da nessuno".

La Fiorentina ha praticamente preso Boateng. Che ne pensa?

"Mah. La risposta è proprio questa, nel senso che l'anno scorso non ha fatto granchè. Non mi sembra un grande acquisto. Sono curioso di vedere che Fiorentina verrà costruita. Mi auguro che possa partire bene in campionato perchè l'avvio è molto duro. Bisogna essere pronti a far la guerra altrimenti si rischia grosso... Serve arrivare al 24 agosto con la squadra fatta".