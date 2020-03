esclusiva Fascetti: "Mi è venuto un flash. Ho rivisto Sivori nel gol di Dybala"

vedi letture

"La Juve di ieri mi è piaciuta, per la prima volta ho visto una grande squadra". Eugenio Fascetti parla così della formazione bianconera che ieri ha battuto l'Inter. "I due attaccanti nerazzurri non hanno mai visto palla - spiega a Tuttomercatoweb.com - la Juve ha più qualità dell'Inter, c'è poco da fare".

E poi c'è stato il gol splendido di Dybala...

"Vedendolo far gol dopo quell' azione mi è venuto un flash e ho rivisto Sivori. Bellissimo. Una perla che riconcilia col gioco del calcio. Questo sport non è solo muscolare".

E l'Inter invece?

"E' forte fisicamente ma se molla un attimo vengono fuori i limiti. E ora sei punti iniziano ad essere tanti. Non capisco la questione Eriksen: per non farlo giocare potevano prenderlo a parametro zero a fine stagione. Tra l'altro non è un giocatore che non si conosceva. E in ogni caso anche in Inghilterra con Mourinho ultimamente giocava poco. E' un centrocampista offensivo, calcia bene di destro e di sinistro. Forse può essere l'uomo dell'ultimo passaggio a ridosso delle punte".

Restando sull'Inter, ha deluso molto Lukaku...

"Ieri non ha avuto spazio, non gli hanno dato profondità. Bonucci e De Ligt hanno pressato molto alti e lui e Lautaro hanno sempre giocato spalle alla porta".

Tornando alla Juve, Sarri ieri ha lasciato fuori Pjanic: che ne pensa?

"A mio parere è stata una mossa giusta. Da un po' di tempo prende pochi palloni, lo pressano, non è veloce e va in difficoltà. Bentancur ha fatto comunque una buona partita. Sarri sa di avere un'alternativa e la sfrutta e poi magari nella prossima gara può riproporre Pjanic"