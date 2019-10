ESCLUSIVA TMW - Fascetti: "Milan, Giampaolo ha fatto vedere poco. È grigia"

Eugenio Fascetti ha parlato dell'attualità a partire dal Milan e da Giampaolo. "Non è solo colpa di Giampaolo - ha detto a TMW - ma il tecnico onestamente in questi mesi ha fatto vedere poco come gioco. La vedo grigia. Qualcosa dovrebbe iniziare a vedersi. La Fiorentina ha giocato bene, in modo imprevedibile e il Milan pareva bloccato dalla paura. La qualità della squadra? C'è il portiere della Nazionale, Calabria non è male, la coppia centrale idem, a centrocampo i giocatori ci sarebbero e poi Piatek e questo Leao che mi sembra un ottimo giocatore. Non ha meno di altre che con la loro modestia sono squadre. Mi riferisco a Verona o Lecce ad esempio. Il tecnico bravo ha un'idea di calcio ma se i giocatori non riescono a metterla in pratica occorre trovare altre strade. Essere manichei non porta da nessuna parte. La Lazio? Ha momenti di pausa in partita che sarebbe da psichiatra... Gioca bene magari 70 minuti e poi crolla. E' un difetto che rischia di essere incurabile. Forse non riescono a concentrarsi 90 minuti o non tengono il ritmo iniziale che è molto forte". Poi su Inter-Juve? "La Juve sta trovando la soluzione giusta, l'Inter è più avanti. Gara da tripla. I nerazzurri cercano il contropiede mentre la Juve cerca il fraseggio. Sensi? Già al Cesena e al Sassuolo aveva fatto vedere di esser forte ma non pensavo fosse così abile. Abbina la fase difensiva a quella offensiva, è rapido e ruba palla. Brozovic ha trovato continuità ed è una bella sorpresa"

