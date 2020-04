esclusiva Fascetti: "No a 5 sostituzioni. Le regole sono queste e con 10 cambi perdi mezz'ora"

vedi letture

"Non so quando, ma il campionato va finito". Eugenio Fascetti non ha dubbi, la sua tesi è questa. "Se si deve finire ad agosto che problema c'è? Nessuno mi venga a parlare del caldo perchè a trenta gradi si può giocare. Le amichevoli si sono fatte anche a ferragosto e i giocatori le ferie praticamente le hanno già fatte", dice a Tuttomercatoweb.com

Anche nelle categorie inferiori vanno finiti i campionati?

"Certo, chi è in testa come Benevento o Monza deve aver la possibilità di salire, queste squadre non vanno private di questa gioia. Per ora comunque credo che al di là di tante polemiche in Italia si sia agito con buon equilibrio e senso di responsabilità".

Sul taglio degli stipendi che idea si è fatto?

"Un accordo va trovato. In A se ci si decurta lo stipendio non è che poi qualcuno si spara o va a fare l'elemosina. E' in C che la situazione è triste, visto che qualcuno non prende neanche lo stipendio".

L'idea delle cinque sostituzioni a partita la convince?

"Non sono d'accordo. Le regole sono queste e bisogna andare avanti così. Poi il prossimo anno facciano come vogliono. Ma con dieci sostituzioni a partita perdi mezz'ora".

E l'ipotesi di giocare negli stadi del centro-sud?

"Può essere una soluzione anche se allora meglio aspettare dieci giorni in più e vedere se c''è la possibilità di giocare dappertutto" .