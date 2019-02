ESCLUSIVA TMW - Fascetti: "Rigore viola non è uno scandalo. Il petto è davanti..."

Mai banale, Eugenio Fascetti torna sull'episodio che ieri sera in Fiorentina-Inter ha fatto discutere tutta l'Italia calcistica. "Ho rivisto tantissime volte l'azione sia attraverso le immagini che con una serie di foto. Credo che chi abbia visto meglio di tutti sia proprio l'arbitro perchè è ad un metro. D'Ambrosio a mio parere non l'ha presa di petto, il petto è davanti: c'è un attimo in cui lui sembra piegarsi cerando quasi di accompagnare il pallone. E' una decisione difficile - dice a Tuttomercatoweb.com - ma l'arbitro, ripeto, è ad un metro. A mio parere quel rigore non è uno scandalo".

Sul Var invece che idea si è fatto considerato l'uso estremo di ieri sera?

"Il primo gol era al limite, il pari dell'Inter idem. Per quanto riguarda i rigori ormai come è mano, viene assegnato. Mi è sembrato comunque forzato quel rigore dato all'Inter".

Tornando al Var si perde parecchio tempo in molti casi...

"Se si perde tempo, pazienza. Meglio così che prendere decisioni sbagliate. E in ogni caso ieri sera è stata una partita molto particolare".

Da allenatore che pensa della reazione di Spalletti a fine gara?

"Capisco la rabbia, vista anche l'importanza della posta in palio. Non so cosa avrei fatto io, magari avrei fatto di peggio. Ci sta, siamo essere umani, non ci scandalizziamo".

E sulla partita? Che cosa l'ha colpita?

"Non mi è piaciuto Handanovic. sui primi due gol ha responsabilità: sul primo forse non era ancora entrato in partita perchè all'inizio del match il portiere si posiziona sempre al limite dell'area e se era lì il pallone lo prendeva lui. Sulla punizione invece prima fa un passo verso la sua sinistra e prende gol sul suo pallo. Muriel comunque... mamma mia che tiro. Mi è piaciuto Chiesa, non solo per le sgroppate ma anche nello stretto. E la palla del rigore è stata bellissima. Il ragazzo sta migliorando nonostante a volte venga massacrato..."

E' il miglior talento italiano?

"Sì, c'è lui così come ci sono Zaniolo e altri. Per la nazionale ci sono anche Barella, Sensi, Verratti,. Ci manca solo un centravanti ma abbiamo un futuro".