ESCLUSIVA TMW - Fascetti: "Schick può essere il calciatore dell'anno"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

L'ex allenatore Eugenio Fascetti, intervistato nel corso della nuova trasmissione di TMW "A tutto il mercato", ha parlato così di Juventus e Inter: "Non credo che la Juve rimanga così. Il punto debole lo scorso anno è stato il centrocampo e per adesso non è arrivato nessuno. Matic? Conte non lo considera un calciatore di alto livello. Ai bianconeri serve un centrocampista con personalità, forte fisicamente e tecnicamente, ma chi ha i vari Vidal e Nainggolan se li tiene stretti. Bonucci? Si era rotto qualcosa tra lui e Allegri, probabilmente la società ha scelto l'allenatore anziché il giocatore. Bernardeschi? E' un ottimo acquisto per la Juve, visto che si tratta di un calciatore molto duttile. Schick? Può essere il calciatore dell'anno, credo che l'Inter - visite permettendo - abbia fatto un grande affare. Non penso che i suoi problemi siano gravi. E' un fantasista con grandi colpi, sono curioso di vederlo in una big. Non so cosa sia successo con la Juve, magari si erano pentiti. Inter? E' un cantiere aperto, vediamo cosa succederà alla chiusura del mercato. Spalletti è una garanzia, ma è dura riportare l'Inter a lottare per la Champions. Il punto interrogativo dei nerazzurri è il centravanti: se Icardi dovesse continuare a essere così discontinuo, la panchina ogni tanto potrebbe fargli anche bene".

Clicca nel video in calce per l'intervista completa.