ESCLUSIVA TMW - Fascetti: "Visto CR7? Avevo sentito discorsi... a bischero"

Una chiacchierata su tutti i temi del campionato con Eugenio Fascetti. Sempre arguto,pungente e competente. Si parte dalla vittoria della Juventus contro il Cagliari. "Per la prima volta - dice a TMW - mi ha convinto. Meno male che CR7 era finito. Dopo un mese in cui era un po' fuori forma avevo sentito qualche discorso... a bischero. In generale è una Juve che sta migliorando, l'ho vista bene e forse ha giocato la gara più convincente dell'anno".

Il Milan che impressione le ha fatto?

"E' un mistero. Non ha giocato bene e poteva perdere, la Samp ha avuto parecchie occasioni. O sono diventati tutti brocchi ma non credo proprio, oppure non riescono a trovare il bandolo della matassa. Ibra? Lasciamolo lavorare per un mese e poi daremo dei giudizi"

La Lazio continua a volare...

"Ora inizia a diventare pericolosa... Riesce a vincere spesso anche nei minuti di recupero, ci crede ed è in salute. Non è da tutti riuscire a cogliere successi anche in extremis. Ha preso confidenza e non ha più vuoti nella stessa partita. Può sognare perchè non ha niente da perdere".

E la Fiorentina di Iachini come le è sembrata?

"Più grintosa e più viva. Forse nel finale si è rinchiusa troppo e ha sofferto il Bologna. Ma probabilmente era finita la benzina. Comunque è un buon punto".

Il Torino ha fatto il colpaccio contro la Roma...

"E' una squadra più pericolosa in trasferta che in casa perchè può sfruttare un buon contropiede. E scusate se lo chiamo ancora così... Il lancio lungo per l'attaccante come ha fatto pure la Lazio può essere uno schema anche se non piacerà ai puristi. Il Toro comunque può fare un buon campionato ma credo niente di più. Ha un rendimento alterno e sarà durissima entrare in Europa. Belotti? Forte, ma solo lui non basta".