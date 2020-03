ESCLUSIVA TMW - Fattori, docente portieri Coverciano: "Allenarsi anche in casa è possibile"

esclusiva Fattori, docente portieri Coverciano: "Allenarsi anche in casa è possibile"

Un aiuto. Un supporto. Un consiglio. Perché in questi giorni di silenzi e di pensieri, la testa viaggia e c'è bisogno di scaricare. Di tenersi in forma, anche, quando si è atleti semiprofessionisti o dilettanti. Allenatore dei portieri professionista e docente scuola allenatori di Coverciano, madre patria dei tecnici italiani, Lorenzo Fattori racconta per Tuttomercatoweb.com la metodologia giusta e corretta per allenarsi tra le mura domestiche. "Coi pochi mezzi a disposizione a casa, è importante partire da un lavoro preventivo. Cercare di capire gli acciacchi avuti durante la stagione, lavorando sul rinforzo degli adduttori e dei flessori, dove si calcia molto, con lavoro di stretching e rinforzo".

Cos'altro consiglia?

Abbiamo tutti un muro dove stare in squat in isometrie. Poi salite su un rialzo, su una sedia non tanto alta. Un'altra cosa può essere il lavoro di core stability e addominali. Per gli infortunati suggerisco di continuare a usare la palla medica per i lavori fisici".

E' possibile anche fare lavoro di 'forza esplosiva' per un portiere?

Perché no, serve tenere brillante la forza esplosiva. Balzi verticali e orizzontali stimolano la forza veloce. Da fermo fare un salto in alto dà già brillantezza, con tempi di recupero corretti".

Lavorare, dunque, ma con un occhio di riguardo alla prevenzione.

"Serve lavorare parallelamente alla performance muscolare, senza fare molto altro. Però è importante la questione preventiva: ogni atleta può farlo sempre, il dilettante meno. In un periodo di sosta è importante lo stretching sugli adduttori, magari anche con controresistenze".