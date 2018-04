ESCLUSIVA TMW - Fava: “Udinese, ritrova fiducia. Oddo saprà rimediare”

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

L'Udinese ha collezionato sette sconfitte di fila, mentre domenica attende la Lazio per provare a ripartire. Per commentare il momento friulano, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato l'ex attaccante bianconero Dino Fava.

La formazione di Oddo vive un momento poco fortunato, ieri anche il club s'è scusato con i tifosi. “L'Udinese vive effettivamente un bruttissimo momento, nonostante una buonissima partenza con l'attuale allenatore. C'è stato un calo, forse fisico e psicologico. Può succedere, ma l'importante è ritrovare la fiducia e riprendere a fare risultato. Quando si torna a conquistare punti, tutto cambia. Anche sotto l'aspetto mentale”.

Nella rosa ci sono tanti giovani, può aver inciso la poca esperienza dal punto di vista psicologico dopo un'ottima partenza con Oddo? “Può darsi, ma l'attuale tecnico ha giocato tanti anni ad alti livelli e certamente saprà come lavorare sotto questo aspetto. Adesso conta soltanto tornare a fare punti, per il finale di stagione spero in un periodo positivo per l'Udinese. Per i bianconeri, forse, sfidare la Lazio ora è positivo perché i biancocelesti hanno speso tanto in Europa League. La squadra di Simone Inzaghi, tra l'altro, dopo la vittoria di ieri contro il Salisburgo può essere distratta”.

Lei ha spento da poco 41 candeline, ma continua a calcare i campi di calcio in Campania. “Esatto, l'anno scorso ho vinto il campionato di Eccellenza a Portici e quest'anno sono riuscito a ripetermi col Savoia. Vado avanti fino a quando me la sentirò, anche se ogni anno dico che è l'ultimo. Poi, però, riescono sempre a convincermi per un'altra stagione (ride, ndr)”.