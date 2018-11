ESCLUSIVA TMW - Fava sull'Udinese: "Nicola per scuotere, Lasagna per risalire"

L'Udinese riparte da Davide Nicola. I friulani hanno puntato sull'ex tecnico del Crotone, che prenderà il posto di Julio Velazquez partendo proprio dai nove punti conquistati finora dallo spagnolo sulla panca bianconera. A parlare del momento friulano ci ha pensato Dino Fava, attaccante che in passato ha vestito proprio la maglia dell'Udinese. "Dispiace per il momento friulano e - ha detto Fava al microfono di Tuttomercatoweb.com - purtroppo quando la situazione è difficile a farne le spese è sempre il tecnico. Non conosco Nicola come metodo di lavoro, però in passato ha fatto bene. Dall'esterno mi sembra un grande motivatore, può essere la persona giusta perché a volte bisogna allenare soprattutto la testa".

Tra i bianconeri, secondo le medie voto di TMW, tra i peggiori c'è Lasagna nonostante la convocazione in Nazionale. "E' un attaccante che personalmente mi piace, è un buon calciatore e credo che la convocazione da parte di Mancini sia anche giusta. Può essere l'uomo della risalita, colui in grado di far scalare posizioni in classifica all'Udinese. Personalmente ho un piccolo rammarico, perché quando giocavo io c'era una concorrenza spietata. Da Vieri a Inzaghi, passando per Montella. C'erano ottimi attaccanti che restavano fuori dal giro azzurro. Oggi, invece, raggiungere la maglia dell'Italia è un po' più facile".

Intanto Dino Fava continua a giocare, nonostante le 41 primavere. "Assolutamente, mi sento bene. Gioco nel campionato di Eccellenza in Campania con la maglia del Giugliano. Mi diverto e andrò avanti finché sarà così".