esclusiva Favero: "CR7? Con lui si parte quasi sempre da 1-0. Può vincere la classifica marcatori"

Luciano Favero, cinque stagioni alla Juventus, si sofferma su CR7 che dopo 14 giornate si trova al secondo posto nella classifica per rendimento, alle spalle di Ibra: "Credo ci si potesse aspettare, ogni anno non può essere sempre lì davanti. Può starci e in ogni caso è al secondo posto", dice a TMW.

In generale come lo giudica finora?

"In 14 gare ha fatto 12 gol, parlano i numeri. Con lui si inizia quasi sempre da uno a zero, però ci vuole poi anche l'aiuto della squadra, da solo nessuno può far nulla. Pirlo comunque sta lavorando, abbiamo visto belle partite, altre un po' meno ma ci sono stati cambiamenti e allora credo che dal girone di ritorno si potrà vedere davvero chi arriverà fino in fondo".

Restando su CR7 qual è la formula giusta davanti?

"Morata e Ronaldo è la coppia ideale poi bisogna vedere chi può giocare con loro: si può scegliere da Chiesa a Kulusevski a Bernardeschi a Dybala. Tocca al tecnico decidere, è lui che vede gli allenamenti. Dybala me lo aspettavo più pimpante, a volte sembra assente e non so il motivo, non vedo il Dybala di prima".

CR7 può pensare di vincere la classifica cannonieri?

"Ripeto, con lui si parte sempre con l'uno a zero: prima della fine il gol lo trova e a volte può segnare anche una doppietta o tripletta".

Resta anche uno specialista su rigore...

"Sì, l'errore con l'Atalanta può capitare anche se di solito tira la botta centrale e quello invece non era così forte come al solito. Cristiano ci mette la potenza ma contro i bergamaschi lo aveva piazzato tirando più lentamente".