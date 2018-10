ESCLUSIVA TMW - Favero: "Dybala sempre più forte. Arriverà l'intesa con CR7"

Dybala al centro delle discussioni juventine. La tripletta di ieri contro lo Young Boys ha acceso l'interesse anche nel vederlo di nuovo in coppia con CR7. "L'argentino non lo scopriamo ora - dice a Tuttomercatoweb.com Luciano Favero, ex difensore bianconero - e ogni gara in più che gioca acquista più voglia e fiducia. Può giocare con CR7, quest'anno la Juve può far giocare chiunque con chiunque".

Però adesso come potranno essere esaltate le qualità di entrambi?

"Bisognerebbe essere sul campo. Forse finora Allegri non vedeva Dybala in condizione. In ogni caso credo che l'arrivo di CR7 abbia dato forza a tutti. Il suo apporto è un beneficio per tutti. Partita dopo partita, giocando, arriverà anche l'intesa tra Dybala e CR7".

A Dybala cosa manca per essere uno primi cinque giocatori al mondo?

"Non gli manca nulla, il problema che nella Juve ci sono più di venti giocatori fortissimi e si gioca in undici".

Non è che adesso Dybala deve trovare un po' di continuità?

"Il rendimento dipende da gara a gara e anche dal trattamento che ti riservano gli avversari. Magari una squadra sono ti lascia minimamente giocare e anche questo poi influisce sulla prestazione del singolo. Però ripeto è un giocatore che era già decisivo prima di arrivare alla Juve e adesso lo è ancor di più".