ESCLUSIVA TMW - Favero: "Juve, Bonucci era leader tecnico. Ora un altro rinforzo"

Luciano Favero ha vinto praticamente tutto con la Juventus: uno scudetto, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa UEFA. A lui ci siamo rivolti per analizzare il momento delicato dei bianconeri dopo il ko con il Tottenham. Dalle difficoltà in difesa a quelle del centrocampo. "Credo che ci voglia tempo per far amalgamare tutti e trovare nuovi sincronismi - dice a Tuttomercatoweb.com - è chiaro che un giocatore come Bonucci sarà difficile da rimpiazzare, soprattutto all'inizio. Ma sono convinto che la Juve saprà sistemare le cose".

Adesso si è indebolita la Juve in particolare con l'addio di Bonucci?

"E' chiaro che è partita una pedina importantissima. Ora occorrerà vedere come risistemarsi. Bonucci è stato un leader e in questi anni, dopo la partenza di Pirlo, da dietro era il giocatore che riusciva a far giocar bene anche l'attacco facendo partire l'azione con il suo piede molto educato. I difensori di adesso alla Juve hanno caratteristiche diverse".

Ma a questo punto serve un altro difensore?

"Non farebbe male. Oltretutto anche in vista di eventuali squalifiche e infortuni. Stesso dicasi per il centrocampo".

Quest'anno per la Juve sarà più dura per lo scudetto?

"Non credo. Magari quest'anno non si parlerà della Juve come della favorita assoluta e allora i giocatori saranno ancor più determinati a far vedere il loro valore".