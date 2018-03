ESCLUSIVA TMW - Favero: "Juventus abituata a gestire il vantaggio"

Vincendo ieri contro l'Atalanta, ieri la Juventus ha dato un bel colpo al campionato. Con quattro punti in più del Napoli, quando mancano dieci giornate alla fine del torneo, pare aver messo una seria ipoteca sullo scudetto. Luciano Favero, ex difensore bianconero, dice: "E' vero che ci sono quattro punti di vantaggio, ma ancora non è stata scritta la parola fine. Ci sono dieci gare da giocare, non sono poche. certo, la Juve adesso essendo al primo posto è in grado di amministrare il vantaggio. Ma - aggiunge a Tuttomercatoweb.com - c'è ancora lo scontro diretto".

La Juve tutto sommato ha una maggior mentalità vincente?

"Sì, oltre ad una rosa più ampia. E' da vari anni che è sempre in testa ed è più abituata del Napoli che comunque sta lottando. Però non ha ancora quella mentalità vincente dei bianconeri. E' anche una questione di esperienza".

Gli impegni in Champions potranno pesare per la Juve?

"Non credo. Mi ricordo che quando giocavo io, le Coppe ci davano ancor più carica".

E che cammino potrà fare adesso la Juve in Champions?

"Tutte le otto adesso hanno buone chance di arrivare in fondo. Anche il Siviglia. Chi avrebbe detto che poteva eliminare il Manchester United?"

Higuain nel frattempo segna e rifinisce...

"Lo ha sempre fatto. Ora ha ritrovato definitivamente il gol e ovviamente fa ben sperare per il finale di stagione".