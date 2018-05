ESCLUSIVA TMW - Fedele: "Hamsik-Jorginho via. Benzema creatura di Ancelotti"

Fonte: Dai nostri inviati, Lorenzo Marucci e Marco Frattino

L'ex dirigente, oggi agente, Enrico Fedele, intervistato da TMW a margine del "Football Leader 2018", ha parlato così del nuovo Napoli di Ancelotti e non solo: "Ancelotti a Napoli è stato veramente una sorpresa, soprattutto perché aveva un contratto col Bayern. Si vede che ha avuto da De Laurentiis delle garanzie importanti, non solo per lui ma anche per tutto il popolo napoletano. È stato un vero colpo di teatro da parte del presidente azzurro. Con Ancelotti cambierà la mentalità dei giocatori, una mentalità che sarà vincente. Ancelotti-Parma? Sono arrivato al Parma nell'anno in cui andò via Ancelotti. Lui era plagiato da Sacchi col 4-4-2 e scartò tanti giocatori proprio per questa filosofia. Col tempo però Ancelotti si è mostrato camaleontico e ha capito che la differenza la fanno i giocatori, non l'allenatore. Mercato Napoli? Benitez ha vinto 10 trofei e convinto grandi giocatori. Ancelotti ne ha vinti 19, fate voi. Il Napoli è l'unica società che può spendere, ha 110-120 milioni nel famoso tesoretto. Jorginho? Penso che vada via. Non so se sarà sacrificato qualche altro giocatore, ma dinanzi a offerte irrinunciabili ci può stare. Hamsik accetterà probabilmente le avance cinesi. Benzema? È una creatura di Carlo, ma è anche un figlio adottivo di Florentino Perez. Chelsea? Vedo bene Sarri. Il Chelsea non vuole più investire sul mercato, ma sul gioco. I Blues sono stati attratti dal calcio di Sarri. C'è però bisogno di tempo e non vorrei che la fretta fosse cattiva consigliera. Koulibaly al Chelsea? Dipende dall'offerta. Nessun giocatore è incedibile, lo dico da dirigente. Se arriva un'offerta indecente...".