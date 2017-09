ESCLUSIVA TMW - Fedele: "Udinese, senza voto. Dubbi su Maxi, squadra spenta"

Il mercato dell'Udinese giudicato da un grande uomo di calcio come Adriano Fedele, definibile a buon diritto come una bandiera dei friulani. "Difficile dare un voto, mi viene da dare per adesso un senza voto - spiega a Tuttomercatoweb.com - perché se penso all'arrivo di Maxi Lopez mi chiedo in quali condizioni sia. Qualche anno fa era un ottimo attaccante capace di far gol e di far segnare. Però è stato ceduto Thereau che bene o male in doppia cifra riusciva sempre ad arrivare. Se Lopez fa vita da atleta può essere un buon colpo, altrimenti si rischia di restare col cerino in mano".

E' arrivato anche Behrami...

"Stesso discorso. Tre-quattro anni fa era un ottimo giocatore, con un'ottima corsa e buona tecnica. Adesso però va verificato. Conteranno in generale le motivazioni".

Ci sono comunque giovani interessanti...

"Cominciai io all'Udinese anni fa con questa politica, con i vari Helveg, Statuto, Pierini, Bachini. Solo che in giro all'epoca c'era poca gente tra gli addetti ai lavori, soprattutto in Sudamerica. Adesso è tutto differente. Spero in Jankto, perchè la squadra mi sembra ingessata, come l'anno passato. Delneri? C'erano grandi aspettative ma è un punto di domanda anche questo. Ho visto la squadra nelle prime uscite e mi sembra che abbia lo stesso andazzo, va piano. Spero che ci sia una svolta anche da parte del tecnico, che non si adegui all'andazzo dei calciatori".