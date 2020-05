esclusiva Federico: "Vi racconto la ripresa della Bundes. Mercato? Gotze avrà dei problemi"

La Bundesliga è tornata e così facendo ha tracciato la strada per tutti quei paesi che permetteranno al calcio di ripartire. Non è un caso se Italia, Spagna e Inghilterra guardano alla Germania come modello da prendere ad esempio per la prosecuzione dei tornei. Per capire com’è andata la ripresa, TMW ha contattato Giovanni Federico, ex attaccante del Borussia Dortmund e oggi titolare dell’agenzia FG Sports: “La ripartenza è andata molto bene nonostante l’incertezza, anche se alcuni piccoli atteggiamenti non sono piaciuti all’opinione pubblica. Penso per esempio ai ragazzi dell’Hertha Berlino che si sono abbracciati dopo il gol”.

L’Hertha Berlino, ovvero la squadra finita al centro delle polemiche anche prima della ripartenza…

“Sì, per l’episodio di Kalou. Il giocatore è stato messo fuori squadra, ma credo che sia davvero solo un caso isolato. In generale c’è molta attenzione: i giocatori e gli staff sono super controllati, arrivano a fare 3, 4, 5 test a settimana per non correre alcun rischio. E prima di riprendere il campionato sono stati fatti 4 tamponi nel giro di poco tempo. In queste condizioni si può scendere tranquillamente in campo, ovviamente serve che tutti rispettino le indicazioni e le regole”.

Insomma, il calcio può davvero ripartire dopo l’emergenza…

“Sì, però attenzione: non è certo il calcio che piace a noi. Mancano i tifosi e questo pesa, alcune partite sembrano quasi delle amichevoli. Soprattutto qua in Germania devo dire che il pubblico manca davvero tanto”.

Da lontano, cosa pensa della situazione italiana?

“Rispetto alla Germania ci sono stati più casi e quindi più morti. In generale la situazione mi è sembrata più grave. O, forse, in Germania eravamo più pronti. E’ questione di organizzazione, in Italia c’è stato meno tempo per prepararsi, soprattutto in Lombardia. Detto questo, mi auguro che la Serie A possa riprendere il prima possibile”.

In Germania la Bundes e la 2.Bundesliga sono ripartite. Le altre categorie come sono messe?

“Da questa settimana anche i settori giovanili possono riprendere gli allenamenti di gruppo. In modo light, quindi senza contrasti, ma i ragazzi possono condividere il campo, fare passaggi e tutto ciò che non comporta contatto fisico. I campionati però resteranno fermi fino a settembre. Discorso diverso per la terza serie che il 30 maggio potrà riprendere il torneo”.

Passiamo al mercato: da agente, cosa si aspetta?

“Quello che si aspettano molti addetti ai lavori. Ci saranno meno soldi, quindi meno operazioni di spicco. E i ragazzi che andranno a scadenza il 30 giugno potrebbero avere più problemi degli altri. Faccio un esempio: credo che Mario Gotze possa avere non pochi problemi a trovare un ingaggio al livello di quello che percepisce a Dortmund. Farà fatica visto che soldi e investimenti saranno limitati per l'immediato futuro”.

Restiamo a Dortmund. Da ex attaccante giallonero, cosa pensa di Erling Haaland?

“Al di là delle qualità del giocatore, credo non potesse fare scelta migliore per la sua carriera. Step by step, mi piace come mentalità. Col Borussia Dortmund ha scelto un top club che però non ha le pressioni dei primi 5-6 al mondo, i tifosi sono caldi e l’ambiente è l’ideale per crescere e migliorare. E poi al BVB mancava davvero un giocatore così, un 9 che sappia segnare e che abbia fisico. Mi ha stupito, sapevo che fosse forte ma non sembra avere momenti negativi: è sempre pericoloso nell’arco di una partita, lavora bene per la squadra e segna a ripetizione”.

Chiudiamo con un nome per il futuro: il prossimo fenomeno del calcio tedesco sarà…

“Non è tedesco ma gioca qua. Resto nel mio Borussia Dortmund: seguite Gio Reyna. Già in Under 19 si vedeva che aveva numeri fuori dal comune e ora troverà spazio con continuità anche in prima squadra. Può davvero diventare un gran nome, è un prospetto interessantissimo per i top club europei”.