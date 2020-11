esclusiva Ferencvaros, il tecnico Rebrov sfida la Juve: "Spero che CR7 giochi titolare"

Rispetto, ma nessuna paura. Serhij Rebrov non vede l'ora di giocare contro la Juventus. E punta a godersi, col suo Ferencvaros, la gara di Champions contro i bianconeri. Il tecnico ucraino, storico partner d'attacco di Shevchenko, oggi allena gli ungheresi, domani avversari della Juventus in Champions League: "Sappiamo che dovremo giocare contro una delle migliori squadre d'Italia: non vediamo l'ora di farlo. Vogliamo giocare questa partita dando il cento per cento. È un onore per noi poter rappresentare l'Ungheria al top del calcio europeo in Champions League, penso che siamo pronti per questa sfida".

Ha pensato qualcosa di speciale per fermare Cristiano Ronaldo?

"Per cominciare, spero che sia titolare. Poi conosciamo le sue qualità e proveremo a fermarlo. Certo, servirà la massima concentrazione".

