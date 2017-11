ESCLUSIVA TMW - Ferrarese: “Hellas, tieni Pecchia: basta una vittoria"

Ultimo appello per Fabio Pecchia. O almeno è quanto scrivono alcuni media in merito all'allenatore del Verona, che vede la sua squadra penultima in classifica in Serie A e reduce dal ko interno contro il Bologna. Attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com, Claudio Ferrarese - ex calciatore dell'Hellas nato proprio a Verona e attuale ds del Levico Terme - ha così commentato la situazione della compagine scaligera: “E' chiaro che il primo a pagare, quando la situazione non è positiva, è sempre l'allenatore. Ma le colpe non sono soltanto di Pecchia, il Verona ha 'rischiato' di vincere la gara lunedì contro il Bologna. Quindi la squadra c'è ed è viva”.

Il Verona, intanto, resta in piena corsa per la salvezza. “Sicuramente, il campionato dell'Hellas è comunque in linea con le aspettative. Il Verona punta a restare in Serie A e non mancano tanti punti rispetto al quartultimo posto, anche se una vittoria tre giorni fa avrebbe cambiato tutto lo scenario”.

Si parla di Reja come erede di Pecchia, in caso di mancato successo sul campo del Sassuolo. “Per me è prematuro pensare al successore dell'attuale tecnico, perché nel calcio basta una vittoria e tutto si sistema. Spero che il Verona possa battere il Sassuolo e continuare la corsa alla salvezza, anche perché non credo che l'Hellas senza Pecchia possa fare meglio del cammino attuale. Fabio è una persona perbene, un buon allenatore con esperienza anche internazionale alle spalle di Benitez. Sabato, a questo punto, bisognerà vincere per allontanare le voci e le critiche”.