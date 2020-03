ESCLUSIVA TMW - Ferrari: "Niente incontri o partite: il mercato ora funziona così"

esclusiva Ferrari: "Niente incontri o partite: il mercato ora funziona così"

vedi letture

"Non incontri i club. Non vedi i club. Non vedi i giocatori. Non proponi i calciatori". L'inizio dell'intervista per Tuttomercatoweb.com di Fabrizio Ferrari, agente e intermediario, potrebbe esser anche la sua fine. Invece no. Perché anche durante un'emergenza forte come il Coronavirus, il lavoro degli operatori di mercato va avanti. Certo, stravolto e cambiato. Ma con delle sue peculiarità. "L'unica cosa che faccio è utilizzare Wyscout. Studio giocatori e campionati, poi tra una settimana faccio le interrogazioni al mio staff".

E coi suoi ragazzi?

"Tutti mi han detto che la sera corrono al parco, la mattina allenamento e pesi-forza a casa".

Per lei sarà più una gestione umana.

"Il lavoro è la gestione psicologia dei calciatori. Molti si sono tranquillizzati, i ragazzi italiani sono con la famiglia e questa sa com'è la situazione medico sanitaria. Sui ragazzi stranieri è diverso: sono giovani, lontani dalle famiglie, soli".

Come in Francia, mercato che conosce bene.

"In Francia fino a ieri avevano preso troppo alla leggera una questione delicata, e questo riguardava in primis la società ma di riflesso e rimbalzo anche il mondo del calcio".