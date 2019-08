ESCLUSIVA TMW - Ferri: "Toro, credici. Mercato? Dura migliorare la squadra"

© foto di Federico De Luca

Il Torino cerca l'impresa col Wolverhampton. Dopo il ko nella gara d'andata prova a ribaltare il risultato in trasferta e ad accedere all'Europa League. "Le possibilità ci sono - dice Giacomo Ferri a TMW - è dura visto il risultato della settimana scorsa però va giocata. Dispiace per la questione Nkolou ma al di là di questo il Toro deve provarci. Mazzarri ci crede ed è giusto anche se quella inglese è una formazione forte ed organizzata".

All'andata il Toro ha commesso qualche errore di troppo...

"Non pensavo potesse prendere tre gol però ripeto: davanti c'era una squadra importante. Non solo a livello difensivo ma anche a centrocampo il Toro è stato al di sotto delle sue possibilità. Meitè e Baselli non sono stati al top, ma può succedere. Vedremo domani sera".

Che pensa del caso Nkolou?

"Difficile giudicare una situazione senza conoscerne i dettagli. Credo che il mercato dovrebbe chiudersi nel momento in cui inizia il campionato, in modo da evitare problemi per allenatori e società"

Se Nkolou dovesse restare come si sentirebbe?

"Mazzarri e Cairo sono esperti e non hanno problemi nella gestione. Se resta è per giocare. Star fermo non sarebbe conveniente nè per lui nè per il club"

E dal mercato si aspetta altro? I tifosi vorrebbero di più...

"Credo che questa politica sia stata studiata a tavolino tempo fa. C'è sintonia tra presidente e allenatore. E io sono d'accordo con Cairo quando sostiene che è dura migliorare una squadra di questo genere. Se passi il turno magari puoi prendere altri giocatori per aumentare numericamente la rosa visti gli impegni in più da sostenere. In caso contrario va bene così".