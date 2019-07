© foto di Federico De Luca

Fabrizio Ferron ha parlato di Atalanta e non solo ai microfoni di TMW. Da ex bergamasco ha detto: "C'è entusiasmo per la grande avventura in Champions. Il giorone sarà impegnativo però che soddisfazione... Credo che se la giocheranno con serenità. Da anni la squadra è compatta e ben equilibrata, chi lavora per rinforzarla sa come muoversi. Muriel? Mi auguro si affermi definitivamente. Le qualità ci sono ma le ha fatte vedere a sprazzi. Quanto a Gollini ormai la A la conosce bene, è un portiere solido che si farà valere anche in europa. Mancini? E' un altro giocatore che si è espresso bene. La Roma lo vuole? Andar via dall'Atalanta è dura perchè il livello ora è alto".

