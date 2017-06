ESCLUSIVA TMW - Ferroni: "Pellegri uno tosto alla Ibra. Salcedo gioiellino"

Pietro Pellegri e Salcedo Mora, due classe 2001, sono già stati acquistati dall'Inter che li ha prelevatoi dal gemoa per una cifra complessiva di ben 60 milioni. Si tratta di due attaccanti di grandi prospettive (Pellegri ha già esordito e segnato in A) e che comunque resteranno per un paio di stagioni con i rossoblù. Ne abbiamo parlato con Armando Ferroni, ex difensore genoano e tecnico delle giovanili del Genoa. Ferroni ha allenato entrambi i calciatori: "Premesso che ovviamente tutti e due i calciatori devono migliorare, parto da Pellegri per dire che è un giocatore straordinario. E' forte fisicamente - racconta a Tuttomercatoweb.com - e nelle giovanili ha sempre fatto la differenza anche grazie alla sua forza fisica. E' maturo, un talento. E' il classico golaedor, è molto istintivo. Gioca vicino alla porta, sa tener bene il pallone. In poche parole è un centravanti alla Ibra e già adesso tiene botta nei contrasti con i grandi. E' uno tosto, anche come carattere".

Passiamo a Salcedo...

"Questo è un gioielino, ha colpi da calciatore vero. Anche lui è un centravanti: meno fisico rispetto a Pellegri ma sa dribblare e fare assist. Deve migliorare come Pellegri nel piede debole e nel colpo di testa ma ha gran talento nel gioco. Per l'inter sono davvero due grandi colpi, possono arrivare a grandi livelli".

Resteranno due anni ancora al Genoa, gusto così?

"Forse il prossimo anno sarebbe più giusto farli andare all'Inter. Quando si parla di queste cifre bisogna poi fare i conti anche con la fame e la voglia di arrivare".