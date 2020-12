esclusiva Ferroni: "Pjaca talento da protagonista. Rovella vede il gioco come pochi"

Armando Ferroni, grande ex del Genoa (ma anche della Fiorentina) vede la squadra di Maran ben strutturata per tirarsi fuori dai guai: " Lunedì sera - dice a TMW - ho visto affrontarsi due formazioni in crisi mentale: i risultati non vengono, hanno paura a giocare ma visto l'organico ne escono, ne sono sicuro perchè hanno qualità"

Maran è il tecnico giusto per questo Genoa?

"Sì, purtroppo però c'è stato il problema del Covid ed è stata tosta. Quando si perdono 15 giocatori ad inizio campionato ne risente la programmazione e la strada diventa in salita. La squadra comunque ora la prestazione la fa, manca il risultato. In fin dei conti sono contento per il pari visto che sono molto legato anche ai viola però se il Genoa andava ad 8 punti faceva un bel salto, e ne ha persi diversi. Per quanto riguarda la Fiorentina invece mi pare che ancora non si veda la mano del tecnico, ho notato giocatori troppo timorosi e per fortuna che non c'è il pubblico... Le difficoltà sono queste, ripeto come organico entrambe sono superiori alle altre però deve arrivare qualche risultato importante. Ci vorrebbe una vittoria viola con l'Atalanta e un gran risultato del Genoa con la Juve..."

Pjaca si è acceso?

"L'ho visto due volte e ha sempre segnato: non capisco perchè un talento del genere faccia fatica ad essere un leader e un protagonista del calcio: ha grandi doti, vediamo se è scoccata la scintilla. Avere uno come lui è fondamentale, anche Scamacca importante, poi c'è Shomurodov che si deve ambientare ma ha fatto vedere qualcosa. Davanti ci sono tre pezzi importanti e c'è sempre Pandev pronto a dare una mano".

Destro ha sulla coscienza quel gol mancato nel finale...

"Giocando solo un quarto d'ora magari ti fa mancare la lucidità, le punte hanno bisogno di giocare".

E Rovella?

"L'ho allenato nel settore giovanile per due anni, l'ho scelto io, si intravedeva qualcosa ma qualcuno non era convinto. E' fortissimo, ha gran personalità. I giovani se hanno l'opportunità di farsi vedere quando la squadra è in difficoltà hanno bisogno anche di esperienza ma lui è un giocatore davvero di valore. Un paragona? Dico solo che ha personalità, tecnica, vede il gioco come pochi e se migliora la fase difensiva diventa di gran livello".