ESCLUSIVA TMW - Ferroni: "Russo ha stoffa, ottimo portiere. Il futuro è suo"

© foto di Federico De Luca

Alessandro Russo, portiere classe 2001 passerà dal Genoa al Sassuolo. E' uno dei portieri più interessanti in Italia e in molti sono pronti a scommettere su un suo splendido futuro. "E' un bel portiere davvero, ha tutto per diventare un grande", dice a Tuttomercatoweb.com Armando Ferroni ex difensore genoano e ora tecnico del settore giovanile rossoblù. "Deve chiaramente ancora maturare, ma ha fisico - particolare che conta per i portieri - copre bene la porta. In due-tre anni se fatto crescere bene senza che gli vengano fatte bruciare le tappe può arrivare ad ottimi livelli. L'ho allenato due anni negli Allievi e non solo: è un portiere completo, bravo sulle palle basse e alte, ha stile e guida la difesa. Gli manca solo l'esperienza a grandi livelli, considerato che il campionato Primavera è sì valido ma fino ad un certo punto. Bisogna vedere come reagisce con i grandi".

Il Sassuolo può essere una tappa giusta?

"Bisogna vedere che tipo di percorso gli verrà fatto fare. Ripeto, ha tutto per diventare un grande: quando un portiere è forte si vede subito".

Da ex viola che cosa pensa del caso Chiesa?

"In questo momento in casa Fiorentina tutto è legato a Chiesa. Se Commisso lo tiene fa un gran colpo ma è anche vero che in questo caso c'è un giro di ingaggi e prospettive importanti.Si parla della Juve ma se proprio deve andar via meglio l'Inter visto che i bianconeri hanno già portato via Bernardeschi... Bisogna però vedere se ci sono accordi precedenti ed è una situazione difficile anche per lo stesso Chiesa che è un ragazzo serio. Se resta è un bel colpo di Commisso. Spero rimanga perchè con due ottimi elementi intorno a lui la Fiorentina in un paio di anni può tornare nelle primissime posizioni. Se poi va alla Juve chiederei soldi oppure Cuadrado e Douglas Costa..."